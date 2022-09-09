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    В «косоглазии» жены императора в Летнем саду увидели уголовное дело. Лечение влетело в копеечку

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    В Русском музее выставили счёт за восстановление изрисованной скульптуры Петронии Примы, жены императора Вителлия, в Летнем саду. Административным штрафом и нотацией хулиганы с чёрным маркером не отделаются.

    Как сообщили в прокуратуре Петербурга 9 сентября, «художественный» порыв неизвестных лёг в основу уголовного дела о повреждении объекта культурного наследия. Максимальная санкция первой части статьи 243 УК — три года лишения свободы, но из суда можно выйти и со штрафом до трёх миллионов рублей.

    «Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — добавили в ведомстве.

    На то, чтобы избавить скульптуру от нарисованного чёрным маркером косоглазия, потребовались несколько дней и 16,5 тыс. рублей. В Русском музее рассказывали, что обошлось без необратимых последствий. Бюст начали отмывать 5 сентября. Примечательно, что именно он не попадает в поле зрения камер.

    Накануне «прозрел» памятник Остапу Бендеру на углу площади Искусств и Итальянской улицы. Привести в порядок его удалось быстрее и проще — на этот раз зрачки были приклеены.

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