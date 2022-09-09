В «косоглазии» жены императора в Летнем саду увидели уголовное дело. Лечение влетело в копеечку

В Русском музее выставили счёт за восстановление изрисованной скульптуры Петронии Примы, жены императора Вителлия, в Летнем саду. Административным штрафом и нотацией хулиганы с чёрным маркером не отделаются.



Как сообщили в прокуратуре Петербурга 9 сентября, «художественный» порыв неизвестных лёг в основу уголовного дела о повреждении объекта культурного наследия. Максимальная санкция первой части статьи 243 УК — три года лишения свободы, но из суда можно выйти и со штрафом до трёх миллионов рублей.

