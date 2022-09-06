В Русском музее рассказали о состоянии скульптуры, изрисованной вандалами, — ей пришлось примерить патчи

В Государственном Русском музее рассказали о состоянии стоящего в Летнем саду мраморного бюста Петронии Примы, жены императора Вителлия, которой вандалы накануне пририсовали маркером глаза. Сейчас на них наложены компрессы со специальным составом. По словам реставратора, фломастер должен отойти за пару дней.

Несмотря на то что практически все скульптуры в Летнем саду — копии из мраморной крошки и полиэфирной смолы, в музее подчеркивают, что относятся к ним как к оригиналам. Напомним, подлинники находятся и по большей части выставляются в Михайловском замке. Кстати, оригинал поврежденной работы, созданный неизвестным итальянским скульптором начала XVIII века, носит другое название — «Женщина с драгоценной цепью».



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Установить злоумышленника пока не удалось: именно на эту скульптуру камера наблюдения не направлена.

«Это произошло, скорее всего, в рабочее время, когда сад был открыт, — пояснила замдиректора музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина. — Сад открыт до десяти часов, люди прогуливаются, уже достаточно темно. Но я думаю, что даже если бы мы за руку поймали, то самое большое, что смогли бы сделать, — сказать «ай-ай-ай» и отпустить. Думаю, что это сделал человек неадекватный либо ради популярности».



Бабина рассказала, что в Летнем саду, помимо камер наблюдения, есть и физическая охрана: перед закрытием на ночь проходит проверка, чтобы в нем не оставалось посетителей, а наутро сотрудники осматривают скульптуры.

«Я считаю, что служба безопасности работает неплохо, в последнее время выделяются дополнительные средства на оснащение камерами — как внутри музея, так и на музейных территориях. Но можно поставить около каждой скульптуры камеру, решетку — и все равно найдется способ, как испортить то или иное имущество (в данном случае это предметы, которые не относятся к музейному фонду, они находятся на хозяйственном учете, это музейное имущество, но тем не менее мы его ценим)».



По словам Ольги Бабиной, в настоящее время в Летнем саду стоит 91 скульптура, оригинальная из них одна — Ништадтский мир, остальные заменены копиями после комплексной реставрации. И попытки граждан повредить скульптуры — явление частое.

«Начиная с основания сада, здесь была 101 скульптура, к 1913 году осталось только 54. И связано это с многочисленными актами вандализма», — рассказала она.



Замдиректора признала, что даже если бы камеры и зафиксировали порчу скульптуры, определить человека было бы непросто (да и наказать его можно было бы лишь небольшим штрафом).



«В Летнем саду отсутствует освещение, это было одно из предписаний КГИОПа во время реставрации Летнего сада, — объяснила она. — Здесь изначально не было никаких светильников, поэтому осветительных приборов на аллеях нет».

«Маркер ушел достаточно далеко в поры, и приходится использовать компресс, — поделилась подробностями художник-реставратор отдела реставрации каменной и гипсовой скульптуры Русского музея Анна Казанова. — Человек делает такие вещи за минуту, а для того, чтобы это удалить, сотрудникам приходится тратить время на приготовление специальных средств, на нанесение, удаление, задействовано сколько-то людей. Хотелось бы обратиться к тем, кто такие вещи делает: вы думайте о том, что масса людей сейчас занимается сохранением этих памятников, и это целый коллектив, который работает, чтобы люди приходили, любовались на красивый Летний сад, а в результате мы получаем неадекватные действия!»



Реставратор отметила, что работу осложняют низкие температуры (рабочей считается 20 градусов) и вероятность дождя. Однако она рассчитывает, что загрязнения отойдут за двое суток.

«Мы не можем работать агрессивными средствами, мы не используем ни абразив, ни кислотные, ни щелочные составы, — пояснила она. — Мы используем составы нейтральные, и это замедляет весь процесс удаления пятен».

Ранее стало известно, что «художеством» неизвестного посетителя Летнего сада заинтересовалась прокуратура.

