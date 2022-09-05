«Косоглазием» скульптуры из Летнего сада заинтересовалась прокуратура

Глаза, которые по чьей-то воле появились у скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия» в Летнем саду, стали поводом для прокурорской проверки. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура намерена установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку работе охраны. «По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили там.



Испорченную скульптуру ранее заметил сотрудник службы безопасности Русского музея во время утреннего обхода сада. Вандалы пририсовали ей глаза. Специалисты уже начали работу по очистке статуи.

