«Косоглазием» скульптуры из Летнего сада заинтересовалась прокуратура

Глаза, которые по чьей-то воле появились у скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия» в Летнем саду, стали поводом для прокурорской проверки. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура намерена установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку работе охраны. «По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили там.
Испорченную скульптуру ранее заметил сотрудник службы безопасности Русского музея во время утреннего обхода сада. Вандалы пририсовали ей глаза. Специалисты уже начали работу по очистке статуи.
Оригинал скульптуры руки Коррадини (мастерская, Италия, 1717), находится в Михайловском замке Русского музея. Как сообщили в пресс-службе Русского музея, копия изготовлена в 2009–2010 гг.