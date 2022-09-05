У жены императора в Летнем саду появились глаза

Сотрудники службы безопасности Летнего сада во время обхода заметили на одной из статуй «усовершенствования», которые оставил неизвестный «художник».
Как сообщается в группе «Сады Русского музея» 5 сентября, пострадавшей оказалась скульптура «Петрония Прима, жена императора Вителлия».
Ей нарисовали глаза.
«Мы хотим в очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного, — непростое дело», — просят в администрации сада.
Оригинал скульптуры руки Корралини, мастерская, Италия, 1717 г., находится в Михайловском замке Русского музея.