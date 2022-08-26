Появилось видео, как охранник рисует глаза на картине ученицы Малевича за 74 миллиона. Детей там нет

Видеокамера не зафиксировала подростков, которые якобы подговорили охранника Ельцин Центра Александра Васильева подрисовать глаза фигурам на картине Анны Лепорской за 74 миллиона рублей. Кадры показали 26 августа на заседании в Верх-Исетском суде Екатеринбурга, их публикует E1.RU .

На записи видно, как мужчина, стоя у картины, достаёт ручку и довольно долго производит ею какие-то манипуляции. Сам Васильев рассказывал изданию, что на поступок его якобы подговорили дети , они же дали ручку. Ничего этого на видео нет.

«Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке]. Они оставляли тяжелое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — объяснял мужчина.



На сегодняшнем заседании суд повторно отказал защите Васильева в ходатайстве о прекращении уголовного дела. Сведений о том, что Третьяковская галерея получила извинения обвиняемого, не представлено, доказательств того, что он загладил вину, тоже нет, считает судья.

