Охранник, повредивший картину ученицы Малевича, извинился перед Третьяковкой и перечислил 5000 руб.

Бывший охранник Ельцин Центра в Екатеринбурге, нарисовавший глаза на картине Анны Лепорской — ученицы Казимира Малевича, извинился перед Третьяковской галерей и направил в её фонд 5 тысяч рублей, передает 26 августа РИА Новости.
«Он направил письмо в адрес Третьяковской галереи, правда, с моей электронной почты, и направил 5 тысяч рублей в их фонд», — сообщил адвокат подсудимого Алексей Бушмаков.
На сегодняшнем заседании суда он предоставил выписку с вклада мужчины, где хранятся 40 тысяч рублей, и предложил после выплаты штрафа прекратить уголовное преследование.
Охранник Ельцин Центра Александр Васильев 7 декабря нарисовал ручкой глаза лицам, изображенным на картине «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Было возбуждено уголовное дело. Васильев объяснил, что принял экспозицию за выставку детских рисунков и что на поступок его якобы подбила компания подростков. Его быстро уволили и больше никуда не берут. Вину Васильев полностью признал. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду на снисхождение к подозреваемому. Заступился за него и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Александру Васильеву 63 года, он ветеран войн в Афганистане и Чечне.