Охранник, повредивший картину ученицы Малевича, извинился перед Третьяковкой и перечислил 5000 руб.

Бывший охранник Ельцин Центра в Екатеринбурге, нарисовавший глаза на картине Анны Лепорской — ученицы Казимира Малевича, извинился перед Третьяковской галерей и направил в её фонд 5 тысяч рублей, передает 26 августа РИА Новости.



«Он направил письмо в адрес Третьяковской галереи, правда, с моей электронной почты, и направил 5 тысяч рублей в их фонд», — сообщил адвокат подсудимого Алексей Бушмаков.

