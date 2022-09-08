Бронзовый Остап Бендер остался без глаз в центре Петербурга. Их ему «подарили» вандалы

В Петербурге «прозрела» ещё одна скульптура. После жены императора из Летнего сада неизвестные предоставили возможность заглянуть в глаза великому комбинатору.

Фотография Остапа Бендера с нарисованными зрачками 8 сентября появилась в соцсетях. В полдень памятник, установленный на углу площади Искусств и Итальянской улицы, уже выглядел как обычно, на то, что отлитый из бронзы герой романа Ильфа и Петрова приглянулся вандалам, ничто не намекало.

В администрации Центрального района «Фонтанке» сообщили, что глаза всё же были — их приклеил неизвестный.

«Памятник Остапу Бендеру на Итальянской, д. 4, является бесхозным. Неустановленными лицами на него были нанесены бумажные наклейки. Сейчас они устранены», — рассказали в пресс-службе. Отклеивала бумажки подрядная организация, осуществляющая работы по санитарной очистке и уборке территорий, не имеющих ведомственной принадлежности.



Мраморному бюсту Петронии Примы в Летнем саду повезло меньше. Жене императора зрачки нарисовали маркером, избавиться от них было не так просто. Выходка «художника» стала поводом для прокурорской проверки. При этом в Русском музее рассказали, что даже если бы хулиган попался на месте, то всё, что ему грозило: выговор да небольшой штраф.

