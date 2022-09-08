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    Петербургский суд отправил домой третьего фигуранта дела о нападении на члена горкома КПРФ

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    Смольнинский районный суд избрал домашний арест 16-летнему подозреваемому по уголовной статье о хулиганстве. Следствие просило отправить его в СИЗО за нападение на члена горкома КПРФ, но получило отказ.

    Молодому человеку до 4 ноября запрещено покидать и менять место жительства, общаться с любыми лицами, кроме адвокатов, родственников и сотрудников правоохранительных органов, получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться средствами связи и Интернетом.

    Сегодня же суд избрал меру пресечения еще двоим фигурантам — двадцатилетним Адаму Давлетмирзаеву и Аминджану Шарипову. Первого заключили под стражу, а второго — под домашний арест. Третий планы на осень узнал последним, так как находился в больнице.

    Следствие полагает, что Давлетмирзаев, Шарипов и их несовершеннолетний товарищ толпой напали на члена петербургского горкома КПРФ и его супругу. Последнему, чтобы спасти себя и жену, пришлось применить травматическое оружие.

    «Фонтанка» подробно писала о том, как начался и чем завершился конфликт на Суворовском проспекте. 63-летний петербуржец вступился за велосипедиста, которого притесняли на дороге трое молодых людей. В итоге последние напали с кулаками на пенсионера и его супругу, которой в дальнейшем потребовалась медицинская помощь. Чтобы успокоить молодежь, петербуржец достал травматический пистолет. Вид оружия не смог усмирить горячих парней, поэтому член горкома открыл стрельбу. Одному пуля попала в ногу, другой товарищ угодил в реанимацию после ранения в грудь. Сам стрелок объяснил «Фонтанке» свою меткость.

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