Петербургский суд отправил домой третьего фигуранта дела о нападении на члена горкома КПРФ

Смольнинский районный суд избрал домашний арест 16-летнему подозреваемому по уголовной статье о хулиганстве. Следствие просило отправить его в СИЗО за нападение на члена горкома КПРФ, но получило отказ.



Молодому человеку до 4 ноября запрещено покидать и менять место жительства, общаться с любыми лицами, кроме адвокатов, родственников и сотрудников правоохранительных органов, получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться средствами связи и Интернетом.

