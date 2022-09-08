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    Группа «Синара» рассказала, почему вышла из петербургского «Вагонмаша»

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    «Синара» и «Шкода» закончили совместные проекты в России. Именно с этим связан выход российской компании из капитала петербургского завода «Вагонмаш».

    Екатеринбургская компания «Синара — Транспортные машины» прокомментировала «Фонтанке» выход из состава акционеров петербургского завода «Вагонмаш». «Действительно, СТМ и «Шкода» приняли обоюдное решение о завершении совместных российских проектов, и в настоящее время мы успешно завершили необходимые для этого формальные процедуры», — заявили в пресс-службе 8 сентября.

    Ранее «Фонтанка» сообщила, что СТМ больше не принадлежат 50% «Вагонмаша», эта доля записана на сам завод. Вторая половина по-прежнему у чешской SKODA TRANSPORTATION a.s. При этом «Синара — Транспортные машины» выкупила пакет акций у «Кировского завода» всего 2 года назад и планировала сделать «Вагонмаш» ключевой площадкой для совместного предприятия «Синара-Шкода».

    SKODA TRANSPORTATION a.s., в свою очередь, вышла из самой компании «Синара-Шкода», которая изменила название на ООО «Городской трамвай». Она, по словам пресс-службы, входит в периметр холдинга СТМ и является инжиниринговым центром компетенций по разработке собственных трамваев. «В настоящее время команда «Городского трамвая» занимается разработкой модели трехсекционного отечественного трамвая, и в следующем году мы планируем представить соответствующий опытный образец», — уточнили в компании.

    Петербургский «Вагонмаш» (бывший вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова) известен как поставщик составов для метро. Именно он, в частности, производил модель «НеВа», порядка 150 вагонов этой серии до сих пор курсируют в метрополитене. В последний год Смольный и федеральное правительство оформили стратегию обновления подвижного состава в петербургской подземке. В ближайшие годы новые вагоны будут производить и поставлять структуры «Трансмашхолдинга» по лизинговому контракту стоимостью выше 240 млрд рублей. Подробнее о нем читайте на «Фонтанке».

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