Группа «Синара» рассказала, почему вышла из петербургского «Вагонмаша»

«Синара» и «Шкода» закончили совместные проекты в России. Именно с этим связан выход российской компании из капитала петербургского завода «Вагонмаш».

Екатеринбургская компания «Синара — Транспортные машины» прокомментировала «Фонтанке» выход из состава акционеров петербургского завода «Вагонмаш». «Действительно, СТМ и «Шкода» приняли обоюдное решение о завершении совместных российских проектов, и в настоящее время мы успешно завершили необходимые для этого формальные процедуры», — заявили в пресс-службе 8 сентября.