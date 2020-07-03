Я жду трамвая. «Синара» заменила Семененко в «Вагонмаше», теперь там ждут нового подвижного состава

Фото: Цех ООО «Вагонмаш», фото с сайта

О том, что екатеринбургская «Синара Транспортные машины» (СТМ) миллиардера Дмитрия Пумпянского купила 49% предприятия «Вагонмаш», стало известно накануне. Ждали этого давно; вопрос был — чью долю заберет СТМ. В итоге новый совладелец занял место Кировского завода и теперь владеет "Вагонмашем" на пару со своим партнером — чешской Skoda. Все это подкреплено не чужими Смольному людьми, но эксперты опасаются, что в обещанном подвижном составе отечественного будет меньше, чем 49%.



Соглашение о продаже подписали вице-президент группы "Синара" Евгений Гриценко и гендиректор Кировского завода Георгий Семененко.

«Для Кировского завода работа в сфере рельсового транспорта была новым начинанием, и мы успешно довели его до стадии зрелой компании, - цитируют Семененко в пресс-релизе. - Сделка логична и выгодна всем: для нас это фиксация прибыли в непрофильном бизнесе, а для Группы "Синара" - новый этап в стратегическом развитии». «Фонтанке» гендиректор «Кировского завода» подтвердил, что с этого момента его с "Вагонмашем" связывают лишь арендные отношения — предприятие работает на площадке завода. На вопрос, насовсем ли он отошел от вагонной тематики, Семененко ответил, что в любом случае сначала новый акционер должен представить стратегию развития.



"Вагонмаш" известен сейчас, в первую очередь, как производитель составов «НеВа» для петербургского метро. Дальнейшую стратегию пока описывают в общих чертах. «Завод расположен в Санкт-Петербурге и специализируется на разработке и производстве вагонов для составов метро и городского электротранспорта, - говорится в сообщении СТМ. - Предполагается, что «Вагонмаш» станет одной из ключевых производственных площадок совместного предприятия «Синара-Шкода».

Напомним, предприятие было создано в декабре. В производство обещали вложить до 2 млрд рублей, однако конкретную площадку не называли. В июне все встало на свои места: именно тогда ФАС дала добро на покупку доли в "Вагонмаше" — что характерно, разрешали приобрести даже 50%. На тот момент 51% был (и остается) у Skoda Transportation, 49% - у Кировского завода.



«Синара-Шкода» зарегистрирована в БЦ «Сенатор» на Жуковского,62. По данным «Фонтанки», там находится и нынешнее место работы Елены Осинцевой, которая представляет интересы екатеринбургского холдинга. Осинцева работала в ГУП «Горэлектротранс», а затем несколько лет была замглавы комитета по транспорту. (По свидетельству коллег, она был ключевой фигурой в ведомстве времен Александра Головина, ее подпись в качестве и.о. председателя стоит на множестве документов. В 2018 году она покинула комитет). Прояснить производственные планы компании Осинцева отказалась и посоветовала обратиться в пресс-службу СТМ. Дозвониться туда в течение дня не получилось.



Есть и другое наблюдение. «Фонтанка» поговорила с несколькими участниками рынка. Они отчетливо помнят, что в качестве представителя "Синары" еще несколько месяцев назад рекомендовали Дениса Минкина. По их словам, это было незадолго до того, как Минкин возглавил «Горэлектротранс», и продолжалось всего пару месяцев. Корреспондент обратился в ГЭТ с просьбой подтвердить или опровергнуть, что Минкин находился в таком статусе. Ответ был лаконичным: «Биография опубликована на сайте Горэлектротранса». В официальной биографии Минкина, которую рассылало предприятие, провал между 2018 годом, когда он покинул Курчатовский институт, и 2020-м, когда был назначен в ГЭТ.

Екатеринбургское издание 66.ru пишет, что еще в мае вице-президент СТМ Юрий Осинцев говорил о начале проектирования первого трамвая в рамках совместного предприятия со Skoda. «Производство высокотехнологичной продукции должно быть сконцентрировано в одном месте — это тележка как в электричке, так и в трамвае, - цитирует его издание. - Но это не значит, что только в Санкт-Петербурге будет производственная площадка. Все остальное можно производить в любой части страны». Выход на рынок был запланирован на 2021 год.



«Сейчас у "Вагонмаша" фактически - площадка для финишной сборки подвижного состава метро, - поясняет собеседник на рынке. - Вероятно, теперь будет разрабатываться новая линейка трамваев — например, односекционный с низким полом, трехсекционный и, возможно, пятисекционный для потенциальных концесионных проектов. Но интеллектуальный и технологический ресурс — у чехов, тележка, двигатели, привода — все их. И когда сюда привезут опытный образец на обкатку, встанет вопрос локализации, она нужна для получения сертификата соответствия и получения госконтрактов. Так что сейчас именно это главная задача для "Синары" — понять, как перенести сюда большую долю производства, пусть даже за счет интерьера, отделки и т. п.».

Совместное предприятие с сильным технологически иностранным производителем подвижного состава — такое у екатеринбургского холдинга уже было. Поезда «Ласточка» выпускает ООО «Уральские локомтивы» - СП "Синары" и Siemens. «Фонтанка» попросила прокомментировать перспективы производства на "Вагонмаше" Феликса Винокура, гендиректора ПК «Транспортные системы» (работает на площадке Невского завода электрического транспорта). Напомним, именно эта компания получила крупнейшие последние петербургские контракты на поставку трамваев и троллейбусов. Винокур не стал говорить о потенциальных конкурентах, но рассказал, что у него ушло достаточно много времени, чтобы организовать свое производство. «У нас из импорта переходы «Хюбнер», линолеум французский мы берем, - говорит он. - Резинки для тележки берем у немцев. Главное отечественное: двигатель — Псков, тяга «Канопус» наша, тележка наша полностью, редуктор на нее собирается в Твери. Мы отказались от финских дверей, которые стояли на первых партиях».



Именно с ПК ТС, судя по всему, обновленному "Вагонмашу" придется «толкаться» в Петербурге. Интересно, что ПК «Транспортные системы» исполняет крупный контракт на Москву в партнерстве с холдингом «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Да и переезжая в Петербург из Твери, ПК ТС изначально обосновалась на Октябрьском электровагоноремонтном заводе (тоже принадлежит "Трансмашхолдингу"). Между тем, именно противостояние "Вагонмаша" и ТМХ — главный сюжет петербургского госзаказа на составы метро последних лет.



Согласно последнему отчету Контрольно-счетной палаты, из 768 трамваев на балансе ГЭТ 468 имели 100-процентный износ. Организовать в городе собственное производство неоднократно пытались и до прихода ПК ТС. Можно вспомнить планы польской Pesa и французского Alstom, попытки возрождения ПТМЗ (который тоже могла купить "Синара"). Землю под собственную площадку присматривал также швейцарский Stadler.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»