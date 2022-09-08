У петербургского завода «Вагонмаш» сменились собственники

Петербургский «Вагонмаш», который еще несколько лет назад поставлял вагоны для городского метро, сменил состав собственников. Теперь среди акционеров нет структур группы «Синара». Судя по выпискам из ЕГРЮЛ, перемены произошли в августе. АО «Синара-Транспортные машины» (СТМ), которому принадлежали 50% в «Вагонмаше», больше не числится среди учредителей. Его пакет записан на само ООО «Вагонмаш», что может свидетельствовать о передаче акций кому-то из менеджмента.

Другие 50% — по-прежнему у чешской SKODA TRANSPORTATION a.s.

Напомним, что до 2020 года доли в «Вагонмаше» с чешской компанией делил «Кировский завод». Екатеринбургское АО «Синара-Транспортные машины» Дмитрия Пумпянского сначала выкупило его долю в 49%, а затем довело ее до 50%. «Синара» называла это новым этапом в стратегическом развитии, а сам «Вагонмаш» должен был стать ключевой производственной площадкой совместного предприятия «Синара-Шкода». Петербургский «Вагонмаш» (бывший вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова) известен как поставщик составов для метро. Именно он, в частности, производил модель «НеВа», порядка 150 вагонов этой серии до сих пор курсируют в метрополитене. В последний год Смольный и федеральное правительство оформили стратегию обновления подвижного состава в петербургской подземке. В ближайшие годы новые вагоны будут производить и поставлять структуры «Трансмашхолдинга» по лизинговому контракту стоимостью выше 240 млрд рублей. Подробнее о нем читайте на «Фонтанке».

Между тем и в самой «Синаре-Шкоде» произошли изменения. С июля эта компания называется ООО «Городской трамвай», а с сентября сменились собственники. Здесь все наоборот: из числа учредителей пропала SKODA TRANSPORTATION a.s., ее 50% записаны на сам «Городской трамвай». Держателем второй половины осталась «Синара-Транспортные машины». Если судить по названиям и переменам, можно предположить, что «Синара» мигрировала от петербургской тематики. Одновременно она разворачивает проект в Челябинске, куда поставляет наземный электротранспорт.