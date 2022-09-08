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    У петербургского завода «Вагонмаш» сменились собственники

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    Петербургский «Вагонмаш», который еще несколько лет назад поставлял вагоны для городского метро, сменил состав собственников. Теперь среди акционеров нет структур группы «Синара».

    Судя по выпискам из ЕГРЮЛ, перемены произошли в августе. АО «Синара-Транспортные машины» (СТМ), которому принадлежали 50% в «Вагонмаше», больше не числится среди учредителей. Его пакет записан на само ООО «Вагонмаш», что может свидетельствовать о передаче акций кому-то из менеджмента.

    Другие 50% — по-прежнему у чешской SKODA TRANSPORTATION a.s.

    Напомним, что до 2020 года доли в «Вагонмаше» с чешской компанией делил «Кировский завод». Екатеринбургское АО «Синара-Транспортные машины» Дмитрия Пумпянского сначала выкупило его долю в 49%, а затем довело ее до 50%. «Синара» называла это новым этапом в стратегическом развитии, а сам «Вагонмаш» должен был стать ключевой производственной площадкой совместного предприятия «Синара-Шкода».

    Петербургский «Вагонмаш» (бывший вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова) известен как поставщик составов для метро. Именно он, в частности, производил модель «НеВа», порядка 150 вагонов этой серии до сих пор курсируют в метрополитене. В последний год Смольный и федеральное правительство оформили стратегию обновления подвижного состава в петербургской подземке. В ближайшие годы новые вагоны будут производить и поставлять структуры «Трансмашхолдинга» по лизинговому контракту стоимостью выше 240 млрд рублей. Подробнее о нем читайте на «Фонтанке».

    Между тем и в самой «Синаре-Шкоде» произошли изменения. С июля эта компания называется ООО «Городской трамвай», а с сентября сменились собственники. Здесь все наоборот: из числа учредителей пропала SKODA TRANSPORTATION a.s., ее 50% записаны на сам «Городской трамвай». Держателем второй половины осталась «Синара-Транспортные машины». Если судить по названиям и переменам, можно предположить, что «Синара» мигрировала от петербургской тематики. Одновременно она разворачивает проект в Челябинске, куда поставляет наземный электротранспорт.

    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Синара-Транспортные машины».

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