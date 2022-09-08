    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-в

    769мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.18eur60.55
    ТЕМА ДНЯ

    Стало известно, когда в Петербурге дадут отопление

    Как Смольный потратит триллионПосмотрите, как строят метроТрудные времена рынка вебкамаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Экономика и санкции

    Sony Music заявила об окончательном уходе из России

    1536
    5 комментариев

    Американская звукозаписывающая и музыкальная компания Sony Music Group решила полностью покинуть российский рынок и передать российское подразделение вместе с сотрудниками местной компании, основанной экс-директором Sony Music Russia Ариной Дмитриевой. Об этом сообщает журнал Billboard.

    По данным источников, фирма Дмитриевой будет полностью независимой от Sony Music Group, представлять собираются только российских исполнителей.

    Права на треки международных исполнителей не включены в условия сделки, а потому иностранная компания попросила убрать репертуар из местных стриминговых сервисов (выпуск новых релизов был приостановлен с марта, но альбомы и песни, которые были загружены до специальной военной операции, по-прежнему доступны).

    В начале марта «Фонтанка» писала, что музыкальная компания Sony Music Group приостанавливает деятельность в России. Об этом также заявляли Universal Music Group и Warner Music Group.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close