Sony Music заявила об окончательном уходе из России

Американская звукозаписывающая и музыкальная компания Sony Music Group решила полностью покинуть российский рынок и передать российское подразделение вместе с сотрудниками местной компании, основанной экс-директором Sony Music Russia Ариной Дмитриевой. Об этом сообщает журнал Billboard.
По данным источников, фирма Дмитриевой будет полностью независимой от Sony Music Group, представлять собираются только российских исполнителей.
Права на треки международных исполнителей не включены в условия сделки, а потому иностранная компания попросила убрать репертуар из местных стриминговых сервисов (выпуск новых релизов был приостановлен с марта, но альбомы и песни, которые были загружены до специальной военной операции, по-прежнему доступны).
В начале марта «Фонтанка» писала, что музыкальная компания Sony Music Group приостанавливает деятельность в России. Об этом также заявляли Universal Music Group и Warner Music Group.