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    Ретейлеры начали принимать предзаказы на IPhone 14. Посмотрите, сколько он будет стоить в России

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    Российские ретейлеры предлагают покупателям сделать предзаказ iPhone 14 и 14 Plus, 14 Pro и Pro Max или оставить свои контактные данные, чтобы узнать о поступлении новинок от Apple.

    После вчерашней презентации товаров нового поколения 8 сентября предзаказ на iPhone 14 открыл МТС. Установленные им цены выглядят гуманно и варьируются от 84 990 рублей (на самую «дешевую» модель — iPhone 14 на 128 Гб) до 166 990 рублей (на самую дорогую модель — iPhone 14 Pro Max на 1 Тб).

    По условиям предзаказа, в момент получения товара цена не изменится, срок доставки составляет до 120 дней с момента оплаты. Клиент может в любой момент отменить заказ и потребовать возврата денег. Но и компания оставляет за собой такое право, ссылаясь на то, что производитель техники зарегистрирован в «недружественной» стране.

    «Продавец информирует Покупателя, что производитель Товара зарегистрирован в стране, входящей в список недружественных РФ стран (ПП РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р), в связи с этим Продавец оставляет за собой право отменить предзаказ в случае изменения условий поставки, нарушения логистических цепочек. При этом Продавец гарантирует, что сделает все возможное для поставки Товара Покупателю в кратчайшие сроки, но в пределах вышеуказанного срока поставки», — говорится на сайте компании.

    Также отдельная страница, посвященная iPhone 14, есть у «Мегафона», но там пока нет ни информации о моделях, ни цен. «Заполните форму ниже, и мы пришлем вам оповещение о поступлении новой модели Apple iPhone», — предлагает оператор.

    На сайтах других сотовых операторов информации о скорой продаже или предзаказе новых моделей нет. Специализированный магазин re:Store опубликовал фото и описания новых устройств, но без цен или возможности предзаказа. Сайт предлагает пользователю оставить свои контактные данные, чтобы узнать о старте продаж.
    То же самое сейчас можно встретить на сайтах магазинов группы «М.Видео — Эльдорадо». хотя она еще 30 августа запустила продажу виртуальных сертификатов на предзаказ новых iPhone номиналом 50 тыс. рублей и возможностью доплатить разницу при получении.

    При этом, как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, технику Apple все-таки будут поставлять в страну по параллельному импорту. А из-за этого ее стоимость может значительно вырасти. Подробнее о том, сколько стоят новые смартфоны в разных странах и где их можно купить прямо сейчас, читайте — в материале «Фонтанки».

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