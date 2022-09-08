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    Когда природа сама наблюдает за тобой. В Ленобласти семья медведей заинтересовалась туристами

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    Посетителям Нижне-Свирского заповедника повезло увидеть медвежье семейство в естественной среде обитания. Встреча прошла спокойно. Медвежат было сложно разглядеть в подлеске, а их мать возвышалась над кустами.

    «Во время экскурсионной остановки сотрудник заповедника обратил внимание, что из леса за людьми наблюдает медведица с медвежатами. Несмотря на однозначную опознаваемость людей — благодаря разговорам у машины — животные проявили скорее любопытство, нежели опасение», — рассказывается в сообществе заповедника «ВКонтакте» 8 сентября.

    Напомним, на днях медведь попал на видео, перебегая дорогу на фоне радуги в районе Кузнечного. А в конце августа другой зверь устроил погром на пасеке в Волосовском районе. Ещё эти животные очень любят чернику, так что во время похода за ягодами следует проявлять осторожность.

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