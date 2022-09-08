Когда природа сама наблюдает за тобой. В Ленобласти семья медведей заинтересовалась туристами

Посетителям Нижне-Свирского заповедника повезло увидеть медвежье семейство в естественной среде обитания. Встреча прошла спокойно. Медвежат было сложно разглядеть в подлеске, а их мать возвышалась над кустами.



«Во время экскурсионной остановки сотрудник заповедника обратил внимание, что из леса за людьми наблюдает медведица с медвежатами. Несмотря на однозначную опознаваемость людей — благодаря разговорам у машины — животные проявили скорее любопытство, нежели опасение», — рассказывается в сообществе заповедника «ВКонтакте» 8 сентября.

