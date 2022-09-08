Медведь выбежал на дорогу под радугой в районе Кузнечного

В последние дни с дождями и переменной облачностью в Петербурге и Ленинградской области часто видят радугу.
Так, яркую радугу сняли 7 сентября в Приозерском районе, около Кузнечного. Но больше впечатляет то, что на видео на её фоне дорогу перебегает медведь. Он едва успел проскочить перед машиной, едущей по встречной полосе. Ролик опубликован 8 сентября в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Сегодня петербуржцы тоже наблюдали радугу, в частности в Приморском районе.
Люди время от времени встречают медведей в Ленобласти, но на дороге — редко. Например, в конце августа зверь устроил погром на пасеке в Волосовском районе. А ещё эти животные очень любят чернику, так что во время похода за ягодами надо проявлять осторожность.