«То-то пчелы удивились». На пасеку под Петербургом наведался косолапый любитель меда

На пасеке в Волосовском районе Ленобласти устроил погром медведь, который пришел за сладеньким. Он разломал два полномедных улья, сокрушается владелец Алексей.
«Они и вокруг Мазаной Горки ходят рядом... У меня на всех патронов не хватит», — цитируют его 25 августа в группе «Нескучный сад» во «ВКонтакте». Алексей уточняет, что медведь приходит уже не впервые и знает дорогу к пасеке. При этом интересует зверя не столько мед, сколько личинки в сотах.
«Мёд в Ленинградской области ценен тем, что по большей части он с дикоросов: их никто не обрабатывает «химией». Такой мёд — кладезь минеральных веществ, не говоря уже о вкусовых свойствах. Пчеловоды размещают свои пасеки в лесу, подальше от дорог», — рассказал 47 news владелец пасеки в Кингисеппском районе Алексей Егоров. https://47news.ru/articles/217530/
По его словам, за последние годы в окрестных лесах стало больше «зверья», и даже опытные пчеловоды не застрахованы от потери урожая и ульев, а самое страшное — пчел.
В ноябре жители Кингисеппского района уже жаловались на визиты медведей — те крушили деревню Конново в поисках меда.