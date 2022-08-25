«То-то пчелы удивились». На пасеку под Петербургом наведался косолапый любитель меда

На пасеке в Волосовском районе Ленобласти устроил погром медведь, который пришел за сладеньким. Он разломал два полномедных улья, сокрушается владелец Алексей.



«Они и вокруг Мазаной Горки ходят рядом... У меня на всех патронов не хватит», — цитируют его 25 августа в группе «Нескучный сад» во «ВКонтакте». Алексей уточняет, что медведь приходит уже не впервые и знает дорогу к пасеке. При этом интересует зверя не столько мед, сколько личинки в сотах.