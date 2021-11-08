Медведи крушат деревню под Петербургом в поисках меда

Жители Кингисеппского района Ленобласти жалуются на вышедших из-под контроля медведей. Как пишет 8 ноября 47news, косолапые крушат деревню Конново в поисках сладкого.
По словам местных жителей, медведи начали регулярно навещать поселок в последние две недели. В деревне есть две пасеки, которые в первую очередь и привлекают животных. Владелец одной из них показал разрушительные последствия визита косолапого: сломанные забор, ульи и сарай.
Инна Борисова, vk.com/47news.ru
«Напрочь выломал заднюю стенку сарая, все переломал внутри, все вынес. Такое впечатление, что воры приходили. Бесполезно пчел спасать, что делать, не знаю. Изничтожил все, что мог», — говорит он.
Инна Борисова, vk.com/47news.ru
Деревня Конново находится на территории Кургальского заказника, так что жители в принципе привыкли к разнообразной фауне. Глава администрации Усть-Лужского поселения Илья Казарян сообщил, что в курсе проблемы, и ее сейчас пытаются решать охотоведы. Стрелять в заказнике нельзя. Причем, по словам Казаряна, медведи обычно довольно «трусливы» и «вовсе не пристают к людям».