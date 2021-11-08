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Медведи крушат деревню под Петербургом в поисках меда

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Жители Кингисеппского района Ленобласти жалуются на вышедших из-под контроля медведей. Как пишет 8 ноября 47news, косолапые крушат деревню Конново в поисках сладкого.

По словам местных жителей, медведи начали регулярно навещать поселок в последние две недели. В деревне есть две пасеки, которые в первую очередь и привлекают животных. Владелец одной из них показал разрушительные последствия визита косолапого: сломанные забор, ульи и сарай.

Инна Борисова, vk.com/47news.ru

«Напрочь выломал заднюю стенку сарая, все переломал внутри, все вынес. Такое впечатление, что воры приходили. Бесполезно пчел спасать, что делать, не знаю. Изничтожил все, что мог», — говорит он.

Инна Борисова, vk.com/47news.ru

Деревня Конново находится на территории Кургальского заказника, так что жители в принципе привыкли к разнообразной фауне. Глава администрации Усть-Лужского поселения Илья Казарян сообщил, что в курсе проблемы, и ее сейчас пытаются решать охотоведы. Стрелять в заказнике нельзя. Причем, по словам Казаряна, медведи обычно довольно «трусливы» и «вовсе не пристают к людям».

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Комментарии (13)

266602290
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент прих.одится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Stargazer_5e4cc3b703773
Выписать ему полкило Спутника.
266602248
Враньё с первой до последней фразы. Не медведи, а один пестун приходит. В показанном разрушенном сарае были старые, пустые, ненужные улья, которые медвежонок вытащил на улицу. Враньё, что медвежонок кому-то угрожает, у фермеров на поле телята, к которым он даже не подходит. А отрельщику диких животных советую сидеть дома, вдруг в лесу белка штаны порвёт, когда он туда явится.
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