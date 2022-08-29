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    Любители черники, у вас есть конкуренты. Медведи едят ягоды с куста и толстеют

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    Этим летом в лесах Ленинградской области урожай черники. Ягода сейчас спелая и ароматная, и любителям тихой охоты стоит быть внимательными. Чернику любим не только мы. Едят её и птицы, и звери, в том числе медведи — для них в конце лета это основная пища.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    Именно за счёт черники медведи сейчас запасают жир, рассказывает 29 августа зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    «Ягоды черники для животных — очень ценный корм. Несмотря на небольшую калорийность, при массовом потреблении они хорошо обеспечивают энергетические потребности даже такого огромного зверя как медведь! Черника содержит углеводы, которые как раз таки и нужны для накопления жировых запасов. В это трудно поверить, но во второй половине лета черника для медведя является основным кормом! В этом году её много, а значит, мишки наберут достаточное количество жира и успешно перезимуют», — объясняет зоолог.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    С удовольствием едят грибы и ягоды белки, хотя их главная еда — это семена деревьев. Чернику белка находит даже зимой под снегом.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    Ещё один претендент на урожай — глухарь. Для него черника — одно из самых важных блюд в рационе, он питается не только ягодами, но и стеблями.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

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