Число заболевших ковидом в России перевалило за 50 тысяч. В Петербурге тоже рост

Заболеваемость коронавирусом растёт как в России, так и в Петербурге.
В целом по стране за минувшие сутки зафиксировано 50 618 новых случаев COVID-19, информирует 8 сентября оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне сообщалось о 47 958 случаях. Подтверждены 93 смерти (накануне 94). Госпитализированы 3 611 человек (4 086), выздоровели 50 293 (52 611).
В Петербурге выявлено за сутки 3 249 заболевших (3 172 накануне). Летальную статистику пополнили 19 случаев (22). Госпитализирован 191 человек (174), выздоровели 3 637 (5 383). При этом город остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы (7 896 новых случаев ковида за сутки).
Напомним, больницы Петербурга начали сворачивать коронавирусные койки. Однако эксперты отмечают, что начало учебного года может спровоцировать новый всплеск заболеваемости.
По данным ВОЗ, каждые 44 секунды от COVID-19 в мире умирает один человек. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, смертность от коронавируса в России за август выросла в три раза и в ближайшее время может вырасти еще вдвое, поэтому нужно ревакцинироваться.