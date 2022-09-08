Число заболевших ковидом в России перевалило за 50 тысяч. В Петербурге тоже рост

Заболеваемость коронавирусом растёт как в России, так и в Петербурге.



В целом по стране за минувшие сутки зафиксировано 50 618 новых случаев COVID-19, информирует 8 сентября оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне сообщалось о 47 958 случаях. Подтверждены 93 смерти (накануне 94). Госпитализированы 3 611 человек (4 086), выздоровели 50 293 (52 611).



В Петербурге выявлено за сутки 3 249 заболевших (3 172 накануне). Летальную статистику пополнили 19 случаев (22). Госпитализирован 191 человек (174), выздоровели 3 637 (5 383). При этом город остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы (7 896 новых случаев ковида за сутки).

