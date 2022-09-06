Гинцбург заявил, что в России может вырасти смертность от коронавируса

Смертность от коронавируса в России за август выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти еще вдвое, поэтому нужно ревакцинироваться. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Нужно ревакцинироваться», — сказал он в интервью ТАСС 6 сентября.
Заболеваемость коронавирусом за неделю в России выросла на 10,5%, госпитализация — на 1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах РФ, в том числе в 25 регионах она растет быстрее, чем в среднем по стране, сообщил накануне федеральный оперштаб.