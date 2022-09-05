Большая часть России растет по коронавирусу и госпитализациям

Заболеваемость коронавирусом за неделю в России выросла на 10,5%, госпитализация — на 1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах РФ, в том числе в 25 регионах она растет быстрее, чем в среднем по стране, сообщил федеральный оперштаб.

По состоянию на 5 сентября, как сообщили в оперштабе, в РФ за минувшие сутки госпитализировано 1 830 человек, из которых 107 — в Петербурге. Выявлено 41 690 новых случаев COVID-19, в городе на Неве — 2 997. Подтверждено 76 летальных исходов, в том числе в Петербурге — 12.