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    COVID-19

    Большая часть России растет по коронавирусу и госпитализациям

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    Заболеваемость коронавирусом за неделю в России выросла на 10,5%, госпитализация — на 1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах РФ, в том числе в 25 регионах она растет быстрее, чем в среднем по стране, сообщил федеральный оперштаб.

    По состоянию на 5 сентября, как сообщили в оперштабе, в РФ за минувшие сутки госпитализировано 1 830 человек, из которых 107 — в Петербурге. Выявлено 41 690 новых случаев COVID-19, в городе на Неве — 2 997. Подтверждено 76 летальных исходов, в том числе в Петербурге — 12.

    В Смольном тем временем объявили, что Петербург прошел пик заболеваемости и начал сворачивать коронавирусные койки.

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