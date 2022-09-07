ВОЗ: Каждые 44 секунды от COVID-19 в мире умирает один человек

Каждые 44 секунды на прошлой неделе от COVID-19 в мире умирал один человек. Но в целом ситуация улучшается, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Статистика по заболеваемости COVID-19 в мире снижается, уровень еженедельной смертности с февраля упал на 80%, однако нет гарантий, что данная тенденция в будущем продолжится», — цитирует главу ВОЗ 7 сентября ТАСС.

Отметим, что в сравнении 44 секунды — это неплохой показатель. В январе в ВОЗ говорили, что один коронавирусный больной умирает в мире каждые 12 секунд. В целом посекундная разбивка — это любимая практика организации: в 2019 году там рассказывали, что каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство.