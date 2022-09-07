«Интерфакс»: Постпреды стран ЕС согласовали приостановление визового соглашения с Россией

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил решение приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Об этом 7 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в кулуарах институтов ЕС.
«Все пункты сегодняшней повестки по разделу «без обсуждения» одобрены, включая визовый», — сказал источник агентства. Пункт о приостановлении соглашения был включен в повестку заседания в среду.
Далее согласованный постпредами документ поступит на утверждение Совета ЕС. После публикации в «Официальном журнале» Евросоюза решение вступит в силу.
6 сентября Еврокомиссия утвердила полную остановку соглашения об упрощении визового режима с Россией. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон выразила надежду на то, что Совет ЕС уже на этой неделе одобрит соглашение и оно вступит в силу с 12 сентября. О том, что это будет значить для россиян, читайте на «Фонтанке».
Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что в случае введения подобных ограничений Россия не намерена отвечать зеркально, страна нуждается в привлечении молодых людей и бизнеса. Глава Ростуризма Зарина Догузова намерена предложить главе МИД России Сергею Лаврову запустить электронную визу в Россию для жителей 52 стран, в том числе всех европейских.