«Интерфакс»: Постпреды стран ЕС согласовали приостановление визового соглашения с Россией

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил решение приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Об этом 7 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в кулуарах институтов ЕС.



«Все пункты сегодняшней повестки по разделу «без обсуждения» одобрены, включая визовый», — сказал источник агентства. Пункт о приостановлении соглашения был включен в повестку заседания в среду.

