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    Мультивизы для избранных, а «шенген» некоторые будут ждать по 1,5 месяца: новые правила ЕС для россиян

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    Еврокомиссия уточнила, что изменится для россиян после приостановки соглашения об упрощении визового режима с Россией. Как говорится на сайте ведомства, в этом случае в отношении граждан РФ будут применяться более жесткие общие правила визового кодекса:

    • Визы подорожают. Сбор увеличится с нынешних 35 до 80 евро для всех категорий заявителей.
    • Время обработки заявлений на визу вырастет. Стандартный срок увеличится незначительно — с 10 до 15 дней. Но он может быть и 45 дней в отдельных случаях.
    • Мультивизы будут давать реже. Для них введут более строгие правила — россияне больше не будут иметь к ним легкий доступ.
    • Потребуется больше документов при подаче заявления на «шенген». Никаких больше коротких списков, как при соглашении об упрощении визового режима.

    «Граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы. Государства-члены [ЕС] будут иметь широкую свободу действий при рассмотрении заявлений на получение краткосрочной визы от российских граждан и смогут обеспечить более тщательный контроль в отношении граждан России, направляющихся в ЕС», — отметили в Еврокомиссии.

    Как писала «Фонтанка», соглашение об упрощении визового режима между Россией и ЕС может перестать действовать с 12 сентября, если решение утвердит Совет Евросоюза.

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