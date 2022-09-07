Москалькова заявила, что изучит дело Сафронова, если он к ней обратится

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пока не изучала подробно дело осуждённого за госизмену бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. При этом она готова запросить документы по делу, если сам Сафронов обратится к ней с соответствующей просьбой, пишет 7 сентября «Ъ».
Москалькова отметила, что всю информацию об этом деле она получает из СМИ. Она пояснила, что омбудсмен, в соответствии с федеральным законом, может осуществлять свою защиту лишь тогда, когда получит волеизъявление человека, то есть обращение с просьбой его защитить.
«Фонтанка» писала, что ранее приговор Ивану Сафронову в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме прокомментировал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, 5 сентября Московский городской суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Также ему назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тыс. руб. Свою вину Сафронов не признал. По его мнению, уголовное преследование напрямую связано с журналистской деятельностью. Видеорепортаж из зала суда смотрите на «Фонтанке».