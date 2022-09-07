Москалькова заявила, что изучит дело Сафронова, если он к ней обратится

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пока не изучала подробно дело осуждённого за госизмену бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. При этом она готова запросить документы по делу, если сам Сафронов обратится к ней с соответствующей просьбой, пишет 7 сентября «Ъ».



Москалькова отметила, что всю информацию об этом деле она получает из СМИ. Она пояснила, что омбудсмен, в соответствии с федеральным законом, может осуществлять свою защиту лишь тогда, когда получит волеизъявление человека, то есть обращение с просьбой его защитить.

