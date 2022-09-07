Суд в Новосибирске отправил в СИЗО директора турфирмы, организовавшей тур на Ключевскую Сопку

Кировский райсуд Новосибирска заключил под стражу директора турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова, чья компания организовала тур на вулкан Ключевская Сопка. Об этом 7 сентября сообщает портал NGS.RU.
Мужчина пробудет в СИЗО месяц и 29 суток, до 2 ноября. На такой мере пресечения ранее настаивало следствие.
«Фонтанка» писала, что Степанов не признал свою вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности.
5 сентября мужчину задержали в Новосибирске. Перед этим силовики провели обыски.