Суд в Новосибирске отправил в СИЗО директора турфирмы, организовавшей тур на Ключевскую Сопку

Вулкан Ключевской, или Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии (около 4750 метров). Группа из 12 человек начала восхождение 30 августа. Она состояла из 10 туристов из разных регионов России и двух гидов. 3 сентября во время восхождения случилась трагедия: люди сорвались с высоты. Погибли девять человек. Выжили два туриста, которым стало плохо в дороге и они вернулись в лагерь на высоте 3300 метров, а также сопровождавший их гид из Барнаула. Он рассказал позже, как всё произошло. Известно, что один из выживших туристов — житель Камчатки. По данным «Фонтанки», в группе могли быть два человека из Петербурга: 28-летняя девушка и 34-летний мужчина, врач.



СК возбудил два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (статья 109, часть 3, УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238, часть 3, УК РФ). Подозреваемые — выживший гид и руководитель новосибирской туркомпании «Экстрим Тайм», которая организовывала путешествие.