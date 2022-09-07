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    Суд в Новосибирске отправил в СИЗО директора турфирмы, организовавшей тур на Ключевскую Сопку

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    Кировский райсуд Новосибирска заключил под стражу директора турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова, чья компания организовала тур на вулкан Ключевская Сопка. Об этом 7 сентября сообщает портал NGS.RU.

    Мужчина пробудет в СИЗО месяц и 29 суток, до 2 ноября. На такой мере пресечения ранее настаивало следствие.

    «Фонтанка» писала, что Степанов не признал свою вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности.

    5 сентября мужчину задержали в Новосибирске. Перед этим силовики провели обыски.

    Вулкан Ключевской, или Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии (около 4750 метров). Группа из 12 человек начала восхождение 30 августа. Она состояла из 10 туристов из разных регионов России и двух гидов. 3 сентября во время восхождения случилась трагедия: люди сорвались с высоты. Погибли девять человек. Выжили два туриста, которым стало плохо в дороге и они вернулись в лагерь на высоте 3300 метров, а также сопровождавший их гид из Барнаула. Он рассказал позже, как всё произошло. Известно, что один из выживших туристов — житель Камчатки. По данным «Фонтанки», в группе могли быть два человека из Петербурга: 28-летняя девушка и 34-летний мужчина, врач.

    СК возбудил два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (статья 109, часть 3, УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238, часть 3, УК РФ). Подозреваемые — выживший гид и руководитель новосибирской туркомпании «Экстрим Тайм», которая организовывала путешествие.

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