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    Против матери двух девочек, которых переехал мусоровоз в Подмосковье, возбудили уголовное дело

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    В отношении матери, чьи дети, 2017 и 2019 годов рождения, попали под мусоровоз в подмосковной Истре, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

    В ведомстве установили, что ее дети переходили дорогу вне пешеходного перехода и находились в момент наезда автомобиля без сопровождения взрослых.

    Трагедия в Истре произошла рано утром 1 сентября. Водитель мусоровоза допустил наезд на двух девочек, которые переходили дорогу в неположенном месте. Младшая девочка погибла на месте, старшую госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Водителя задержали. Ему суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Девочку, выжившую после наезда мусоровоза, выписали из больницы и отпустили домой с матерью.

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