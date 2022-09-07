Против матери двух девочек, которых переехал мусоровоз в Подмосковье, возбудили уголовное дело

В отношении матери, чьи дети, 2017 и 2019 годов рождения, попали под мусоровоз в подмосковной Истре, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.



В ведомстве установили, что ее дети переходили дорогу вне пешеходного перехода и находились в момент наезда автомобиля без сопровождения взрослых.



Трагедия в Истре произошла рано утром 1 сентября. Водитель мусоровоза допустил наезд на двух девочек, которые переходили дорогу в неположенном месте. Младшая девочка погибла на месте, старшую госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Водителя задержали. Ему суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

