Выжившую после наезда мусоровоза девочку в Подмосковье выписали из больницы

Пострадавшая в ДТП с мусоровозом в подмосковной Истре девочка выписана из больницы и отпущена домой с матерью. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
«Малышка сегодня была отпущена с мамой домой. Как сообщил мне врач, в дальнейшем лечении она не нуждается», — написала Мишонова в пятницу в своём телеграм-канале.
Также детский омбудсмен Подмосковья заявила, что в её аппарате готовы оказать «всевозможную поддержку семье в этой сложной ситуации». «Говорила с мамой. Она всё время плачет от горя», — рассказала Мишонова.
«Фонтанка» писала, что трагедия в подмосковной Истре произошла рано утром 1 сентября. Во время совершения дорожного манёвра водитель мусоровоза допустил наезд на двух детей, 2017 и 2019 годов рождения, которые переходили дорогу в неположенном месте. Младшая девочка погибла на месте, старшую госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Водителя задержали.
Позднее стало известно, что суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определённых действий.