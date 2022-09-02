Выжившую после наезда мусоровоза девочку в Подмосковье выписали из больницы

Пострадавшая в ДТП с мусоровозом в подмосковной Истре девочка выписана из больницы и отпущена домой с матерью. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.



«Малышка сегодня была отпущена с мамой домой. Как сообщил мне врач, в дальнейшем лечении она не нуждается», — написала Мишонова в пятницу в своём телеграм-канале.



Также детский омбудсмен Подмосковья заявила, что в её аппарате готовы оказать «всевозможную поддержку семье в этой сложной ситуации». «Говорила с мамой. Она всё время плачет от горя», — рассказала Мишонова.

