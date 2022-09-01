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    Стали известны подробности смертельного наезда мусоровоза на детей в Подмосковье, водитель задержан

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    По факту смертельной аварии с мусоровозом в подмосковной Истре, в результате которой погиб ребёнок, возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подробности произошедшей трагедии во второй половине дня 1 сентября приводит «МВД-Медиа».

    По уточнённым данным, ДТП произошло утром в четверг, около 08:45 у одного из домов на улице Ленина в Истре. Водитель грузового автомобиля «МАЗ» при выезде со второстепенной дороги на главную допустил наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате девочка 2019 года рождения погибла на месте, второй ребёнок, 2017 года рождения, с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение.

    Водитель мусоровоза, допустивший ДТП, задержан, сообщили в полиции.

    «Фонтанка» писала, что изначально по факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следственные органы ГСУ СК Подмосковья ходатайствовали перед прокурором о передаче дела из органов полиции в следственный отдел по г. Истре для проведения объективного и всестороннего расследования.

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