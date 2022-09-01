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    В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей, один ребёнок скончался на месте

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    В подмосковной Истре мусоровоз совершил наезд на двоих детей 2019 и 2017 годов рождения. Всё произошло утром 1 сентября. В результате один ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение, второй скончался на месте происшествия. О произошедшей трагедии сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

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    По факту смертельного ДТП, подробности которого пока не уточняются, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следственные органы ГСУ СК Подмосковья ходатайствуют перед прокурором о передаче дела из органов полиции в следственный отдел по г. Истре для проведения объективного и всестороннего расследования.

    В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, а также родители детей.

    Фото: ГСУ СК России по Московской области

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