В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей, один ребёнок скончался на месте

В подмосковной Истре мусоровоз совершил наезд на двоих детей 2019 и 2017 годов рождения. Всё произошло утром 1 сентября. В результате один ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение, второй скончался на месте происшествия. О произошедшей трагедии сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.
По факту смертельного ДТП, подробности которого пока не уточняются, возбуждено уголовное дело по
В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, а также родители детей.