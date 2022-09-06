Суд лишил лицензии ИД «Новая рассказ-газета»

Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора признал недействительной лицензию издательского дома «Новая рассказ-газета». Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе суда.
«Удовлетворить административное исковое заявление Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ИД "Новая рассказ-газета"», — говорится в решении.
В конце июля РКН заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» — проект журналистов издания «Новая газета». 28 июля стало известно, что РКН потребовал отозвать у издания лицензию СМИ.
Накануне Басманный суд признал у «Новой газеты» недействительной лицензию средства массовой информации. Подробности читайте в материале «Фонтанки».