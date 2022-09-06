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    Суд лишил лицензии ИД «Новая рассказ-газета»

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    Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора признал недействительной лицензию издательского дома «Новая рассказ-газета». Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе суда.

    «Удовлетворить административное исковое заявление Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ИД "Новая рассказ-газета"», — говорится в решении.

    В конце июля РКН заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» — проект журналистов издания «Новая газета». 28 июля стало известно, что РКН потребовал отозвать у издания лицензию СМИ.

    Накануне Басманный суд признал у «Новой газеты» недействительной лицензию средства массовой информации. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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