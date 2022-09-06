Хоккеиста СКА Воробьева оштрафовали за уклонение от армии

В Уфе Ленинский районный суд оштрафовал хоккеиста СКА Михаила Воробьёва на 2 млн рублей по делу о даче взятки за уклонение от армии. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС.
«Воробьева Михаила Сергеевича признать виновным <…> и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Меру пресечения Воробьеву в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу», — заявил судья.
Ранее сообщалось, что хоккеист «армейцев» Михаил Воробьёв признал свою вину в деле о даче взятки. Вскоре главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал такую информацию фейком.
О том, что Воробьёв признал свою вину, в среду сообщили несколько СМИ. В частности, об этом писала «КП — Уфа» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Уфы, где сегодня должны были состояться три судебных процесса о взятках над бывшими игроками системы «Салавата Юлаева» Владиславом Лукиным, Анваром Сулеймановым и самим Воробьёвым. Процесс над игроками был отложен на 22 августа из-за неявки одного из свидетелей.
Ранее «Фонтанка» писала, что, по версии следствия, за взятку молодые хоккеисты, являющиеся воспитанниками уфимского клуба, якобы получили военные билеты при содействии бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, арестованного в апреле 2022 года. Суммы взяток составили 170 тыс. и 175 тыс. рублей.
В СКА Воробьёв перешёл в 2021 году, поиграв до этого также за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» и команду АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс».