Хоккеиста СКА Воробьева оштрафовали за уклонение от армии

В Уфе Ленинский районный суд оштрафовал хоккеиста СКА Михаила Воробьёва на 2 млн рублей по делу о даче взятки за уклонение от армии. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС.



«Воробьева Михаила Сергеевича признать виновным <…> и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Меру пресечения Воробьеву в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу», — заявил судья.



Ранее сообщалось, что хоккеист «армейцев» Михаил Воробьёв признал свою вину в деле о даче взятки. Вскоре главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал такую информацию фейком.

