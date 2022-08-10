«Это так называемые фейки». Ротенберг прокомментировал сообщения, что хоккеист СКА Воробьёв признал вину в даче взятки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о том, что хоккеист «армейцев» Михаил Воробьёв признал свою вину в деле о даче взятки.



«Надо проверять источники. Еще не было суда. Это так называемые фейки. Идет информационная война по всем фронтам, пропаганда. Не ведитесь на фейки. Давайте ждать официальную информацию. <…> Мы с ним уже сегодня общались. В моем понимании он ничего такого не сделал», — сказал Ротенберг (цитата по РИА Новости).

