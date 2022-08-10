«Это так называемые фейки». Ротенберг прокомментировал сообщения, что хоккеист СКА Воробьёв признал вину в даче взятки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о том, что хоккеист «армейцев» Михаил Воробьёв признал свою вину в деле о даче взятки.
«Надо проверять источники. Еще не было суда. Это так называемые фейки. Идет информационная война по всем фронтам, пропаганда. Не ведитесь на фейки. Давайте ждать официальную информацию. <…> Мы с ним уже сегодня общались. В моем понимании он ничего такого не сделал», — сказал Ротенберг (цитата по РИА Новости).
Тренер добавил, что завтра утром Воробьев присоединится к команде. СКА окажет хоккеисту юридическую поддержку.
О том, что Воробьёв признал свою вину, в среду сообщили несколько СМИ. В частности, об этом писала «КП — Уфа» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Уфы, где сегодня должны были состояться три судебных процесса о взятках над бывшими игроками системы «Салавата Юлаева» Владиславом Лукиным, Анваром Сулеймановым и самим Воробьёвым. Процесс над игроками был отложен на 22 августа из-за неявки одного из свидетелей.
Ранее «Фонтанка» писала, что, по версии следствия, за взятку молодые хоккеисты, являющиеся воспитанниками уфимского клуба, якобы получили военные билеты при содействии бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, арестованного в апреле 2022 года. Суммы взяток составили 170 тыс. и 175 тыс. рублей.
В СКА Воробьёв перешёл в 2021 году, поиграв до этого также за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» и команду АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс».