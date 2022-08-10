Хоккеист СКА Воробьёв признал вину в даче взятки. Ему «светит» 12 лет колонии

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Михаил Воробьёв признал свою вину в деле о даче взятки. Как сообщает 10 августа портал Championat.com, произошло это во время заседания суда в Уфе, где сегодня должны были состояться три судебных процесса о взятках над бывшими игроками системы «Салавата Юлаева» Владиславом Лукиным, Анваром Сулеймановым и самим Воробьёвым.

По данным газеты «КП — Уфа», процесс над игроками был отложен на 22 августа из-за неявки одного из свидетелей. Воробьёв и Сулейманов в данный момент находятся под подпиской о невыезде. Каждому из них грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

Ранее «Фонтанка» писала, что по версии следствия, за взятку молодые хоккеисты, являющиеся воспитанниками уфимского клуба, якобы получили военные билеты при содействии бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, арестованного в апреле 2022 года. Суммы взяток составили 170 тыс. и 175 тыс. рублей.



В СКА Воробьёв перешёл в 2021 году, поиграв до этого также за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» и команду АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс».