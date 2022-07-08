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    Хоккеист СКА ответит перед судом по делу о взятке при оформлении военного билета

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    4 комментария

    Нападающий хоккейного клуба СКА Михаил Воробьев предстанет перед судом по делу о даче взятки в крупном размере за оформление военного билета. Как сообщает официальный сайт Ленинского районного суда Уфы 7 июля, также фигурантами дела выступают ещё двое хоккеистов — Владислав Лукин («Адмирал») и Анвар Сулейманов («Металлург-Серов»). Всем троим может грозить до 12 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.

    Дата рассмотрения еще не назначена. В настоящий момент все трое находятся под подпиской о невыезде.

    Как уточняет RT, военные билеты молодые люди якобы получили при содействии бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, арестованного в апреле 2022 года. Суммы взяток составили 170 тыс. и 175 тыс. рублей.

    По информации RT, также клиентом Самигуллина мог быть вратарь Иван Федотов. Однако адвокат Федотова утверждает, что у хоккеиста никогда не было военного билета.

    История с призывом в армию вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова развернулась 1 июля. Адвокат настаивает, что служить спортсмена забрали вразрез с законом: без своевременных диагностических мероприятий, с незаконным удержанием на территории городского сборного пункта, откуда его забирала скорая, и без возможности самостоятельно заявить жалобы на состояние своего здоровья и предоставить в военкомат медицинские документы.

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    Комментарии 4

    07A08 Июл 2022 в 12:51
    Написал что это первые ласточки и белобилетники скоро окажутся в армии-затерли! Нельзя все написанное принимать на свой счет, может до некоторых и не доберутся.
    +0-0
    Инкогнито202108 Июл 2022 в 12:37
    Позор какой!!! Любого военкома возьми, он торгует военниками на лево и на право
    +0-0
    SWd08 Июл 2022 в 12:23
    Потом можно написать книгу "Как заставить талантливых российских хоккеистов ув 17 лет езжать в юниорские лиги Северной Америки. И ничего не понять. Часть очередная".
    +1-0
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    Комментарии
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