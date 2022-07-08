Хоккеист СКА ответит перед судом по делу о взятке при оформлении военного билета

Дата рассмотрения еще не назначена. В настоящий момент все трое находятся под подпиской о невыезде.

Нападающий хоккейного клуба СКА Михаил Воробьев предстанет перед судом по делу о даче взятки в крупном размере за оформление военного билета. Как сообщает официальный сайт Ленинского районного суда Уфы 7 июля, также фигурантами дела выступают ещё двое хоккеистов — Владислав Лукин («Адмирал») и Анвар Сулейманов («Металлург-Серов»). Всем троим может грозить до 12 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.

Как уточняет RT, военные билеты молодые люди якобы получили при содействии бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, арестованного в апреле 2022 года. Суммы взяток составили 170 тыс. и 175 тыс. рублей.

По информации RT, также клиентом Самигуллина мог быть вратарь Иван Федотов. Однако адвокат Федотова утверждает, что у хоккеиста никогда не было военного билета.

История с призывом в армию вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова развернулась 1 июля. Адвокат настаивает, что служить спортсмена забрали вразрез с законом: без своевременных диагностических мероприятий, с незаконным удержанием на территории городского сборного пункта, откуда его забирала скорая, и без возможности самостоятельно заявить жалобы на состояние своего здоровья и предоставить в военкомат медицинские документы.