Корги-кафе в Петербурге не продолжит работу в прежнем формате. Концепция заведения поменяется

Кафе, в котором посетителям предлагалось общаться с собаками породы корги, не продолжит работу в том виде, в каком она была реализована. Об этом сообщается в соцсетях общественного пространства «Севкабель Порт», где проект арендует помещение.
«На данном этапе мы можем сказать, что деятельность Corgi Club в том виде, в котором она была реализована, возобновлена не будет, а последующая концепция работы будет отрегулирована в соответствии с правовым полем и этическими нормами», — говорится в сообщении.
В «Севкабеле» добавили, что с заботой и вниманием относятся к животным, а его резиденты приветствуют посетителей с животными и учитывают их потребности. Общественное пространство планирует провести «открытую дискуссию с представителями общественных организаций, зоозащитного сообщества, приютов и волонтерских организаций, которые выскажут экспертное мнение и поделятся знаниями в сфере правильного отношения к животным».
Подробная программа мероприятия разрабатывается и будет опубликована позднее.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге открылось кафе, где можно провести время с собаками породы корги. Вскоре после открытия оно привлекло внимание зоолюбителей, которые создали петицию с призывом закрыть заведение, а его владелицу и «Севкабель Порт» атаковали негативными комментариями в соцсетях.
Под давлением народного гнева пространство приостановило работу Corgi Club, сославшись на то, что изначальная концепция проекта не совпала с реализуемой. «Предполагалось, что это станет местом, где владельцы корги и их питомцы общаются и проводят время вместе, специализированным клубом любителей корги», — отмечал арендодатель.
В свою очередь, хозяйка кафе считает, что подверглась атаке не случайно и за ней стоит чей-то личный интерес. В ходе конфликта крупные блогеры и сообщества владельцев корги распространяли сообщения с призывом жаловаться на предпринимательницу в прокуратуру, а комментарии на ее странице оставляли боты.
Сейчас кафе не работает. Все собаки вывезены из помещения.