Книжные черви. Члена ассоциации антикваров задержали за хищение раритетов у умершего коллекционера в Петербурге

Коллекция редкостей исчезла у покойного петербуржца, которого в книжных кругах называют последним из могикан в мире библиофилов. Библиотека нашлась после обысков у адвоката и не менее известного среди антикваров аукциониста. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 сентября.

Накануне Выборгский районный суд арестовал 63-летнего руководителя аукционного дома. Оперативники уголовного розыска нагрянули к нему после того, как в квартире на Дрезденской улице недосчитались книг.



Жильё принадлежало известному в кругах антикваров собирателю книг, умершему в феврале этого года. О том, что его библиотека, которую называют фантастической, обеднела, сотрудники правоохранительных органов узнали через четыре месяца.



Список изданий был направлен на искусствоведческую экспертизу, результатом которой стало заключение: похищенное едва ли можно найти на книжных развалах или в магазинах для «массового читателя».

Следственный комитет возбудил дело по статье 164 УК — хищение предметов, имеющих особую ценность. Её санкциями предусмотрено до 15 лет лишения свободы.



К началу учебного года подозреваемые были найдены вместе с книгами. Кроме антиквара полицейские задержали 73-летнего адвоката. Суд определил его под домашний арест.

Заключённого под стражу антиквара рядовым поклонником старины не назвать. По данным СПАРК, юрлицо его аукционного дома, созданного в 2016 году, уже несколько лет как перешло в разряд недействующих. Тем не менее одноимённый сайт жив, на нём опубликованы новости об августовском аукционе и анонс предстоящего мероприятия, заявленного на конец сентября.

