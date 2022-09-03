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    Книжные черви. Члена ассоциации антикваров задержали за хищение раритетов у умершего коллекционера в Петербурге

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    Коллекция редкостей исчезла у покойного петербуржца, которого в книжных кругах называют последним из могикан в мире библиофилов. Библиотека нашлась после обысков у адвоката и не менее известного среди антикваров аукциониста. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 сентября.

    Накануне Выборгский районный суд арестовал 63-летнего руководителя аукционного дома. Оперативники уголовного розыска нагрянули к нему после того, как в квартире на Дрезденской улице недосчитались книг.

    Жильё принадлежало известному в кругах антикваров собирателю книг, умершему в феврале этого года. О том, что его библиотека, которую называют фантастической, обеднела, сотрудники правоохранительных органов узнали через четыре месяца.

    Список изданий был направлен на искусствоведческую экспертизу, результатом которой стало заключение: похищенное едва ли можно найти на книжных развалах или в магазинах для «массового читателя».

    Следственный комитет возбудил дело по статье 164 УК — хищение предметов, имеющих особую ценность. Её санкциями предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

    К началу учебного года подозреваемые были найдены вместе с книгами. Кроме антиквара полицейские задержали 73-летнего адвоката. Суд определил его под домашний арест.

    Заключённого под стражу антиквара рядовым поклонником старины не назвать. По данным СПАРК, юрлицо его аукционного дома, созданного в 2016 году, уже несколько лет как перешло в разряд недействующих. Тем не менее одноимённый сайт жив, на нём опубликованы новости об августовском аукционе и анонс предстоящего мероприятия, заявленного на конец сентября.

    Интересующимся предлагают книги, предложений о продаже которых не найти «нигде в мире», гравюры, плакаты, карты, автографы, старинные рукописи, графики и документы. Что-то из предложений интернет-аукциона, у которого до недавнего времени были площадки в двух столицах, можно найти на сайте объявлений: например, в прошлом году изданную в Амстердаме карту Московии XVII века продавали за 45 тысяч рублей.

    Руководителя представляют как постоянного участника антикварных салонов Москвы и Петербурга последнего десятилетия, члена ассоциации антикваров Петербурга. «Равных ему в городе — пять-десять человек. Это последние любители книг», — говорят о нём в книжных кругах.

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