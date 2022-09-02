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    В Еврокомиссии назвали циничным отключение «Северного потока»

    1917
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    В Еврокомиссии назвали «цинизмом» решение полностью остановить газопровод «Северный поток» на время ремонта. Об этом заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

    По словам Мамера, сообщение «Газпрома» об остановке газопровода «является подтверждением его ненадежности как поставщика».

    «Это также подтверждение цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах вместо исполнения контрактных обязательств»,— написал он в социальной сети 2 сентября.

    Газопровод «Северный поток» ранее был полностью остановлен из-за утечек масла, которые были выявлены в ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА № 24) КС «Портовая».

    Письмо о выявленных неисправностях направлено Siemens Energy, однако в «Газпроме» подчеркивают, что полное устранение утечек на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

    В Siemens Energy считают, что заключение «Газпрома» не является технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода «Северный поток». Компания отметила, что ее специалисты не участвуют в ремонте, но готовы к нему присоединиться.

    Поставки газа в Европу по «Северному потоку» были полностью прекращены на трое суток из-за плановых работ с 31 августа. Они должны были возобновиться 3 сентября, однако, судя по всему, этого сделано не будет. В четверг председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил о том, что капитальный ремонт турбин на отправной компрессорной станции газопровода «Северный поток» — КС «Портовая» в Выборге невозможен из-за санкций. Trent 60 оставался единственным работающим агрегатом на КС «Портовая», до начала техобслуживания он перекачивал 33 млн куб. м газа в сутки — лишь пятую часть возможностей газопровода. С середины июня газопровод работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% из-за того, что двигатели нуждаются в ремонте.

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