В Еврокомиссии назвали циничным отключение «Северного потока»

«Это также подтверждение цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах вместо исполнения контрактных обязательств»,— написал он в социальной сети 2 сентября.

По словам Мамера, сообщение «Газпрома» об остановке газопровода «является подтверждением его ненадежности как поставщика».

В Еврокомиссии назвали «цинизмом» решение полностью остановить газопровод «Северный поток» на время ремонта. Об этом заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

Газопровод «Северный поток» ранее был полностью остановлен из-за утечек масла, которые были выявлены в ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА № 24) КС «Портовая».

Письмо о выявленных неисправностях направлено Siemens Energy, однако в «Газпроме» подчеркивают, что полное устранение утечек на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.



В Siemens Energy считают, что заключение «Газпрома» не является технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода «Северный поток». Компания отметила, что ее специалисты не участвуют в ремонте, но готовы к нему присоединиться.

