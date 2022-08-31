Миллер заявил, что ремонт турбин остановленного «Северного потока» невозможно провести из-за санкций

Капитальный ремонт турбин на отправной компрессорной станции газопровода «Северный поток» — КС «Портовая» в Выборге невозможен. Это связано с антироссийскими санкциями, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Тем временем на газопроводе остается в работе и вырабатывает свой межремонтный пробег всего один агрегат.

«Это связано с тем, что единственный агрегат должен работать в штатном безаварийном режиме до вывода его в капитальный ремонт. И поэтому в рамках текущих работ очень важно, чтобы были определены все технические и технологические риски, которые своевременно было бы необходимо устранить», — цитирует Миллера «Интерфакс».