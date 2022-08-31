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    Миллер заявил, что ремонт турбин остановленного «Северного потока» невозможно провести из-за санкций

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    Капитальный ремонт турбин на отправной компрессорной станции газопровода «Северный поток» — КС «Портовая» в Выборге невозможен. Это связано с антироссийскими санкциями, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Тем временем на газопроводе остается в работе и вырабатывает свой межремонтный пробег всего один агрегат.

    «Это связано с тем, что единственный агрегат должен работать в штатном безаварийном режиме до вывода его в капитальный ремонт. И поэтому в рамках текущих работ очень важно, чтобы были определены все технические и технологические риски, которые своевременно было бы необходимо устранить», — цитирует Миллера «Интерфакс».

    Он добавил, что Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты газоперекачивающих агрегатов «Газпрома».

    Ранее поставки газа по «Северному потоку» были прекращены полностью из-за плановых работ. Приостановка поставок газа продлится трое суток — по 3 сентября. После появления информации о полной остановке «Северного потока» на ремонт с 31 августа цены на газ в Европе резко подскочили.

    Причиной остановки транспортировки газа по «Северному потоку» названы «профилактические работы на ГПУ № 24 на КС «Портовая». Она необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60, уточняется в сообщении.

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