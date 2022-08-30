«Газпром» назвал точные сроки остановки «Северного потока»

ПАО «Газпром», в соответствии с регламентом Евросоюза о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка (РЕМИТ), опубликовало официальные сроки проведения ремонта на газопроводе «Северный поток». Согласно сообщению от 30 августа, его работа будет приостановлена на трое суток — с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября (время московское).



Причиной остановки транспортировки газа по «Северному потоку» названы «профилактические работы на ГПУ N24 на КС «Портовая». Она необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60, уточняется в сообщении.

