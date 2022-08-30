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    «Газпром» назвал точные сроки остановки «Северного потока»

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    ПАО «Газпром», в соответствии с регламентом Евросоюза о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка (РЕМИТ), опубликовало официальные сроки проведения ремонта на газопроводе «Северный поток». Согласно сообщению от 30 августа, его работа будет приостановлена на трое суток — с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября (время московское).

    Причиной остановки транспортировки газа по «Северному потоку» названы «профилактические работы на ГПУ N24 на КС «Портовая». Она необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60, уточняется в сообщении.

    Напомним, что после появления информации о полной остановке «Северного потока» на ремонт с 31 августа цены на газ в Европе резко подскочили.

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