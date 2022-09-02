В Siemens сомневаются в причинах остановки «Северного потока»

В Siemens Energy считают, что заключение «Газпрома» не является технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода «Северный поток». В компании добавили, что «приняли к сведению сообщение о неисправностях», пишет 2 сентября РИА Новости.

Газопровод «Северный поток» ранее был полностью остановлен из-за утечек масла, которые были выявлены в ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА № 24) КС «Портовая».