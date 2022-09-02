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    Утечка масла. «Северный поток» не запустят, пока не устранят все неполадки

    2025
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    Газопровод «Северный поток» полностью остановлен из-за неисправностей, которые были выявлены в ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая». Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба компании.

    При проведении техобслуживания было обнаружено несколько утечек масла, в том числе на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя.

    Ростехнадзор выпустил предостережение, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с «грубейшими нарушениями» необходимо приостановить дальнейшую эксплуатацию агрегата Trent 60.

    В «Газпроме» уточнили, что подобные утечки были выявлены и на других агрегатах с двигателями, прошедшими заводской капитальный ремонт и находящимися в простое.

    «До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – сказано в сообщении. Письмо о выявленных неисправностях уже направлено Siemens Energy, однако в компании подчеркивают, что полное устранение утечек масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

    Поставки газа по «Северному потоку» были прекращены полностью из-за плановых работ с 31 августа. Они должны были возобновиться 3 сентября, однако, судя по всему, этого сделано не будет. В четверг председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил о том, что капитальный ремонт турбин на отправной компрессорной станции газопровода «Северный поток» — КС «Портовая» в Выборге невозможен из-за санкций. Trent 60 оставался единственным работающим агрегатом на КС «Портовая», до начала техобслуживания он перекачивал 33 млн куб. газа м в сутки – лишь пятую часть возможностей газопровода.

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