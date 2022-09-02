Утечка масла. «Северный поток» не запустят, пока не устранят все неполадки

Газопровод «Северный поток» полностью остановлен из-за неисправностей, которые были выявлены в ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая». Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба компании.



При проведении техобслуживания было обнаружено несколько утечек масла, в том числе на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя.



Ростехнадзор выпустил предостережение, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с «грубейшими нарушениями» необходимо приостановить дальнейшую эксплуатацию агрегата Trent 60.

