«Греб здесь деньги, а завтра облил грязью». Памфилова призвала не ходить на концерты артистов, оскорблявших Россию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала граждан отказаться от походов на концерты артистов-«оборотней», которые «оскорбляли Россию». Об этом она заявила 1 сентября в эфире радио «Комсомольская правда».



По ее словам, таким образом можно поддержать военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, и «внести свой минимальный вклад».



«Может быть, не покупай билет на концерт какого-нибудь «оборотня», который вчера жил-жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, греб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее — облил Россию грязью», — говорит Памфилова. Однако она добавила, что «травить» таких деятелей культуры тоже не надо.

