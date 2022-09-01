«Греб здесь деньги, а завтра облил грязью». Памфилова призвала не ходить на концерты артистов, оскорблявших Россию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала граждан отказаться от походов на концерты артистов-«оборотней», которые «оскорбляли Россию». Об этом она заявила 1 сентября в эфире радио «Комсомольская правда».
По ее словам, таким образом можно поддержать военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, и «внести свой минимальный вклад».
«Может быть, не покупай билет на концерт какого-нибудь «оборотня», который вчера жил-жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, греб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее — облил Россию грязью», — говорит Памфилова. Однако она добавила, что «травить» таких деятелей культуры тоже не надо.
Ранее депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что россиянам, выступившим против «священной специальной военной операции» на Украине, следует запретить любую публичную деятельность, в том числе в кино, на эстраде и телевидении. Так он отреагировал на новость о выступлении Валерия Меладзе в Москве. А 1 сентября «Офицеры России» попросили Генпрокуратуру проверить пародиста Максима Галкина из-за сбора денег для фонда помощи украинским беженцам.