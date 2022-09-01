«Офицеры России» просят Генпрокуратуру проверить сбор Галкиным средств для беженцев

Представители общественной организации «Офицеры России» обратились к Генпрокуратуре с просьбой провести проверку сбора средств артистом Максимом Галкиным для фонда помощи украинским беженцам. Об этом 1 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на письмо председателя президиума организации Сергея Липова генпрокурору Игорю Краснову.

Общественники сослались на «отчеты зарубежных НПО», согласно которым средства таких фондов «могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении РФ и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма».



Кроме того, «Офицеры России» недовольны тем, что Галкин вышел в сценическом костюме цветов украинского флага на концерте в Варшаве в День Государственного флага РФ.

В связи с этим члены организации просят проверить действия Галкина на возможные преступления, предусмотренные уголовными статьями о публичной дискредитации армии, фейках о ВС РФ, надругательстве над флагом и клевете.

«В случае выявления нарушения действующего законодательства принять меры реагирования с целью привлечения Галкина к уголовной ответственности. Провести проверку реального расходования средств, собранных и переданных Галкиным якобы в фонд помощи украинским беженцам», — сказано в обращении.

