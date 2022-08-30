«Кино, эстрада, федеральные каналы». Певцов считает, что осудившим «священную» спецоперацию россиянам нужно запретить публичную деятельность

Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что россиянам, выступившим против «священной специальной военной операции» на Украине, следует запретить любую публичную деятельность. Об этом он написал 30 августа в своем телеграм-канале.



«Кино, эстрада, федеральные каналы на ТВ и в интернете должны быть для этих граждан недоступны», — заявил Певцов.

