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    Боевые действия на Украине

    «Кино, эстрада, федеральные каналы». Певцов считает, что осудившим «священную» спецоперацию россиянам нужно запретить публичную деятельность

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    Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что россиянам, выступившим против «священной специальной военной операции» на Украине, следует запретить любую публичную деятельность. Об этом он написал 30 августа в своем телеграм-канале.

    «Кино, эстрада, федеральные каналы на ТВ и в интернете должны быть для этих граждан недоступны», — заявил Певцов.

    Судя по всему, этот пост Певцов опубликовал на фоне обсуждения московского выступления Валерия Меладзе, который публично осудил боевые действия на Украине. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что попросил Следственный комитет проверить площадку, где проходило мероприятие.

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