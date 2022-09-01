Если Европа перестанет пускать. Десять идей для туристического импортозамещения

Фото: Андрей Карлов Поделиться Поделиться





Уже скоро путешествия в страны шенгена станут для россиян если не запретными, то гораздо более сложными. «Фонтанка» рассказывает, что посмотреть в России если хочется «как в Европе».

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече договорились полностью приостановить соглашение, по которому россияне получали визы в упрощенном режиме. Это значит, что шенген, который и без того стало сложно получить, станет еще менее доступными и более дорогими. Кроме того странам, которые граничат с Россией, дали право самостоятельно принимать решение, кого они хотят видеть на своей территории.



Финляндия vs Карелия

Многие жители Северной столицы ехали в Суоми отдохнуть на природе. Но коттеджи в финском стиле, а также кемпинги и глэмпинги на берегу озера есть и в российской Карелии. Например, на одном из островов Онежского озера, можно снять дом, построенный по проекту финского архитектора, участок без соседей, с выходом к воде и личным пирсом. На моторной лодке можно отправиться на рыбалку, а после погреться в финской сауне и выпить чай террасе. Но есть нюанс — до многих заповедных мест Карелии придется добираться по бездорожью, которое не раз заставит вас с ностальгией вспомнить европейские дороги.



Коттедж в Финляндии Фото: с сайта booking.com Коттедж в республике Карелия Фото: с сайта tripadvisor.ru Поделиться Поделиться





Швеция vs Ленинградская область

Выборг — один из самых европейских городов России. Что не удивительно — более 400 лет своей истории он находился под управлением Швеции. Именно шведы построили Выборгский замок, сохранившиеся средневековые здания тоже относятся к этому периоду. Со Скандинавией Выборг также роднит большое количество архитектуры северного модерна. Скалистый остров-некрополь Людвигштайн с усыпальницей в неоготическим стиле в парке Монрепо навевает ассоциации с эпохой исторического романтизма 19 века.



На средневековые крепости «в европейском стиле» также можно посмотреть в Копорье и в Ивангороде. С последней открывается вид на замок Нарвы на противоположном эстонском берегу, который уже в ближайшее время может стать для российских туристов более недоступным, чем иные курорты Азии и Латинской Америки.



Греция и Италия vs Крым

Тем, кто тоскует по античным руинам, можно предложить поехать в Крым. Раскопки Херсонеса Таврического в Севастополе создадут нужную ассоциацию с афинским Акрополем. Остатки античных полисов можно найти в Керчи (Пантикапей, Мирмекий, Нимфей) и Симферополе (Неаполь Скифский).



В Крыму можно найти и итальянское наследие. Генуэзские крепости в Феодосии, Судаке и Балаклаве напомнят, что Крымский полуостров был довольно тесно связан с Европой. А пейзажи Воронцовского парка с величественными туями и кипарисами на фоне гор напомнят о ландшафтах северной Италии.

Сравнивать Крым с заграницей, возможно, также заставит отсутствие банкоматов российских банков и привычных розничных сетей, да и сим-карты российских сотовых операторов будут работать далеко не везде.



Германия vs Калининградская область



Калининград — претендент на звание самого немецкого города России. От наследия Восточной Пруссии здесь остался Кафедральный собор в готическом стиле с могилой философа Иммануила Канта, а также многочисленные кирхи, форты и несколько кварталов немецкой застройки. Квартал Рыбная деревня с домами и башней в немецком стиле — конечно, новодел, но уже стал визитной карточкой города и служит популярным фоном для фотографий путешественников.

В Светлогорске о европейской архитектуре напомнит башня водолечебницы — образец югендстиля начала 20 века. Набережная с променадом — достойное обрамление европейского курорта. Правда, погрузиться в полную иллюзию заграницы могут помешать популярные хиты русской музыки, доносящиеся из кафе и машин отдыхающих.



Хранилище для вина в Нюрнберге Фото: Dr. Bernd Gross. Собственная работа, CC BY-SA 3.0 Квартал Рыбная деревня в Калининграде Фото: Андрей Карлов Поделиться Поделиться





Франция vs Краснодарский край

Когда на Лазурный берег не попасть, Сочи — вполне себе альтернатива Ницце. Здесь и пальмы, и пляж, и яхты, и дорогие рестораны — буйабес приготовят не хуже. Если вам наскучило море, до гор рукой подать. Курорт Роза Хутор напомнит заядлым путешественникам альпийские деревушки не только архитектурой и пейзажами. Цены в престижных отелях в разгар сезона с французскими могут и посоперничать.



Лазурный берег в Ницце Фото: «Фонтанка.ру» Центральная набережная в Сочи Фото: Скриншот youtube.com/ДОМ у МОРЯ. Сочи Без Прикрас Поделиться Поделиться





Франция vs Самарская область

Не успели побывать в долине Луары — не беда. Туристический кластер «Замок Гарибальди» в селе Хрящевка в Самарской области обещает путешественникам тот же коктейль из готики и ренессанса, который 500 лет назад могли позволить себе французские короли и их фаворитки. Правда, в отличие от заграничного оригинала, попасть внутрь и насладиться дворцовыми интерьерами не получится. Зато место пользуется популярностью для проведения фотосессий — однако в кадр то и дело норовят попасть другие позирующие. Посетители хвалят по-европейски чистые и бесплатные туалеты, но жалуются на отнюдь не гуманные цены на сувенирную продукцию.



Швейцария vs Алтай

Любителям альпийских лугов и горных походов подойдет поездка на Алтай. Живописная дорога по Чуйском тракту в сторону Курайской степи может затмить любые европейские красоты. Восхождение на Белуху будет вызовом для бывалых альпинистов. Найдутся варианты досуга и для ценителей трекинга. Горные ручьи, цветущее разнотравье, прозрачные озера, снежные вершины и инопланетные пейзажи алтайского Марса вряд ли оставят вас равнодушным. Правда, с инфраструктурой все заметно хуже, чем в Альпах. Будьте готовы к тому, что ручьи придется переходить вброд, а по скалам карабкаться — никаких мостиков и ступенек, разметки маршрутов и указателей тоже не ждите, да и мобильная связь ловит не везде.



Исландия vs Камчатка

Если поездка в Исландию стала чересчур сложным квестом, отправляйтесь на Камчатку. Местная долина гейзеров — одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире. Попасть туда можно только на вертолете. Цены — не для экономных, в сезон — до 50 тыс. рублей на человека. Зато по пути можно полюбоваться горами, вулканами, реками, озерами и лесами. Дорога к гейзерам пролегает через тесное нагромождение грязевых котлов, отверстий в земле, где бурлит вода. Местные егеря проводят экскурсии по тропам из деревянных настилов, которыми выложены склоны каньона. Гвоздь такой программы — извержение Большого гейзера. В качестве бонуса возможна встреча с бурыми медведями.



Португалия vs Приморский край

Не знаете, когда сможете добраться до Атлантического океана, езжайте на Тихий — во Владивосток. Самый шикарный вид на бухту Золотой рог и перекинутый через нее Золотой мост открывается со смотровой площадки Орлиное гнездо. Подняться туда можно на фуникулере — еще одна общая черта с Португалией. Путешествие к Токаревскому маяку может стать альтернативой мысу Рока, правда, вместо скал — коса из гальки. Влажный климат и частая пасмурная погода напомнит путешественникам атмосферу Порту.



Вся Европа vs Петербург

Но самый европейский город России — это, конечно, Петербург. Реки и каналы с выходящими на них фасадами дворцов вызывают ассоциации с Венецией. Сочетание изящного классицизма, причудливого барокко и изысканного модерна напомнят путешественникам Вену. Имперский стиль и близость к морю роднит Северную столицу со Стокгольмом. Здесь есть свой Версаль — Петергоф. А соседний парк Александрия может перенести вас в английскую усадьбу с готической капеллой и готическими конюшнями.

Канал в Венеции Фото: Галина Боякова/«Фонтанка.ру» Канал Грибоедова в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Креативные пространства Севкабеля и Новой Голландии подойдут любителям Берлина. А большое количество высококлассных баров и ресторанов позволяют Петербургу соперничать за звание гастрономической столицы Европы. Больше узнать о новых и секретных местах, гастрономических впечатлениях и дизайнерских отелях вы можете на странице проекта «отЛичный Петербург».

Галина Боякова, «Фонтанка.ру»

