На границе Косово неспокойно: сербская армия отрабатывает боевые действия

Накануне вступления в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной армия Сербии начала учения в зоне безопасности у Косово. Заявление об отработке манёвров 31 августа опубликовано на сайте Минобороны республики.



В ведомстве сообщают, что целью регулярных учений является обеспечение мира и безопасности на административной линии с автономным краем Косово и Метохия, а также поддержка высокой степени боеготовности подразделений и их способности быстро реагировать в случае угрозы.