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    На границе Косово неспокойно: сербская армия отрабатывает боевые действия

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    Накануне вступления в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной армия Сербии начала учения в зоне безопасности у Косово. Заявление об отработке манёвров 31 августа опубликовано на сайте Минобороны республики.

    В ведомстве сообщают, что целью регулярных учений является обеспечение мира и безопасности на административной линии с автономным краем Косово и Метохия, а также поддержка высокой степени боеготовности подразделений и их способности быстро реагировать в случае угрозы.

    Особое внимание уделят отработке боевых действий при нападении, приёмам и процедурам, которые будут использовать в случае незаконного пересечения границы. Подготовка идет на базах и объектах в зоне безопасности.

    РИА Новости пишет, что местные жители видели, как в сербские города Рашка и Нови Пазар у Косово стягиваются колонны БТР и КАМАЗов с личным составом.

    Отношения Сербии и Косово обострились в конце июля на фоне готовности властей частично признанной республики объявить недействительными сербские документы и автомобильные номера. Введение запрета власти Косово отложили до 1 сентября. На этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу урегулирован.

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