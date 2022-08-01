«Обычное белградское утро». Как в Сербии встретили конфликт, взволновавший мир

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Белград не беспокоится о себе так, как это представляют в новостях. Наш депутат оттуда уверен: только русским не до сна. Над ними, беспокойными, посмеиваются местные.

В российской новостной повестке вновь Сербия и самопровозглашенное и не всеми признаваемое Косово. Там опять «очередная провокация», «обострение ситуации», «работают сирены воздушной тревоги», «сооружают баррикады». Российский МИД призывает США и Евросоюз прекратить.



47news связался с петербуржцем, живущим в Сербии, Владимиром Волохонским. Действующий муниципальный депутат округа №72, основатель популярного локального медиа «Новости Купчино», а также экс-преподаватель психологии СПбГУ. В Белград перебрался после 24 февраля, успев недолго пожить в Ташкенте.



Не сказать, что Волохонский удивился интересу соотечественников. Но сразу успокоил.

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— Владимир, мы у себя уже заучили названия погранпунктов: «Брняк», «Яринье» и «Рудница», хотя сутки назад про них знать не знали. Что у вас там происходит? Стреляют?



— Если вы в Белграде о подобном спросите серба, то он вашему беспокойству очень удивится. Дело в том, что подобные события на границе происходят постоянно по тому или иному очередному поводу. Только я могу вспомнить три подобных эпизода. А потом появляется сербский президент, надувает щёки и произносит пугающее заявление. После него, как правило, принимается решение отложить какую-нибудь очередную инициативу.

— Президент Вучич уже произнес слово. Следом последовали сообщения о том, что власти Косово отложили решение по замене паспортов и автомобильных номеров для сербов до 1 сентября.



— Да, я тоже слышал о заявлении. Сегодня сербы имеют право свободно въезжать по своим внутренним паспортам в Косово, которое они считают своим, на автомобилях с номерами Республики Сербия. Мы, россияне, так не можем.

— Отсрочка всего на месяц, вряд ли что-то изменится.

— По большому счёту ничего не изменится. Те, кто хотел получить косовские номера, могли получить их в течение года. Было известно, что с 1 августа въехать в Косово на сербских будет невозможно, так же как нельзя въезжать в Сербию на косовских. Естественно, что есть сербы, для которых это дело принципа, они не собираются признавать документы, выданные властями, так как считают ее частью оккупированной территории. Но, честно говоря, я не слышал о сербах, которые на автомобилях, брендированных сербскими номерами, прорывались бы в Косово. К тому же две территории связывает и другой транспорт.



— А автобусы на каких номерах туда-сюда ходят?

— Я так понимаю, что на сербских. Всё-таки сейчас это возможно. А вот что будет потом — интересный вопрос. Видимо, их придётся менять на границе.

—У нас говорят про баррикады, выстрелы, а вы — про удобные автономера...

— Поставили две машины поперёк улицы — вот вам и баррикада. Скажете, нет? И год назад слово в слово говорили про такие же баррикады и про тот самый мост, который сегодня вновь показывают в новостях. Никаких принципиальных отличий от того, что было прежде, я не вижу.



— Сербов с плакатами «Россия защити» вы видите? Может, митинг какой-нибудь собирается?

— Здесь нет строгих согласований для проведения какого-нибудь собрания или шествия. В принципе, в Белграде всё время кто-нибудь с чем-нибудь стоит. Сейчас одни требуют запретить европрайд, он на сентябрь намечен, другие стоят по теме абортов. Вот площадь перед сербским парламентом — скупщиной. Не путать с Великим Купчино. Там постоянный майдан с палатками. На одной установлен портрет нашего Лаврова. Его называют самым лучшим дипломатом. Сами митингующие в этих палатках живут практически, а себя называют временным парламентом достойного сербского народа. Но по поводу вчерашних событий я не видел никакой митинговой активности.



Палаточный городок в Белграде Поделиться Поделиться





— Но в местных новостях ситуация на границе наверняка новость №1? Можете телевизор включить?

— Включаю... вот РТС — официальный государственный первый канал, радио и телевидение Сербии. Говорят про действия косовской полиции, про выдачу документов, о том, что не пройти к погранпункту, что баррикады. Но поймите, это действительно главная новость в стране, но это не сверхновость, в ней нет ничего такого, чего бы уже не происходило прежде.



— А на утренних улицах Белграда что?

— Обычное летнее белградское утро. Хотя вру, не так жарко, как обычно, — всего +23, это прохладно по местным меркам, обычно уже за 30. Несколько дней шёл дождик, не успел город масштабно разогреться. Вот собак белградцы выгуливают. Они очень любят собак. Да, непросто вести репортаж со спокойных улиц.

— Ну хоть какое-то отличие от того, что было раньше, есть?

— Главное отличие — это реакция наших соотечественников, новых эмигрантов. По разным данным, их сюда приехало от 5 до 20 тысяч, в Белград, в Нови-Сад. Вот они-то в напряжении волнуются. Сербы успокаивают, усмехаются, говорят, что ничего не будет, что это их привычный фон. Но наши не слишком верят в такие утешения.



Беседовал Александр Калинин,

47news

СПРАВКА:

Власти самопровозглашенной республики Косово, независимость которой не признают ни Сербия, ни Россия, 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили спецподразделения на север края. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП. Спустя неделю противостояния Белград и Приштина достигли соглашения, согласно которому при выезде из Косово в центральную Сербию косовскую символику на номерах заклеивают стикерами с сербским гербом.

