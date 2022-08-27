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    Сербия готова признать водительские права Косово, но не независимость

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    Из практических соображений и обеспечения свободы перемещения сербские власти готовы признать автомобильные права, которые были выданы в Косово. Об этом 27 августа во время обращения к народу сообщил президент Сербии Александр Вучич, сообщает «Интерфакс».

    «Исключительно из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить один общий документ, в котором было бы написано о возможности использования прав, выданных в Приштине», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что признание этого документа не означает признание независимости Косово.

    Кроме того, Сербия ждет гарантий Евросоюза, что и сербские права будут признаваться на территории Косово, а их обладатели смогут беспрепятственно перемещаться.

    Ранее власти Косово намеревались принять закон о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики, но в начале августа объявили, что откладывают этот вопрос на сентябрь.

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