Сербия готова признать водительские права Косово, но не независимость

Из практических соображений и обеспечения свободы перемещения сербские власти готовы признать автомобильные права, которые были выданы в Косово. Об этом 27 августа во время обращения к народу сообщил президент Сербии Александр Вучич, сообщает «Интерфакс».



«Исключительно из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить один общий документ, в котором было бы написано о возможности использования прав, выданных в Приштине», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что признание этого документа не означает признание независимости Косово.