Гости из регионов и дружественные иностранцы. В Смольном подсчитали количество туристов в 2022 году

С начала 2022 года в Петербурге зафиксировано 5,5 млн туристических прибытий. Это на 30% больше, чем год назад.

О предварительных результатах, как сообщает корреспондент «Фонтанки», в ходе нулевых чтений петербургского бюджета в Заксобрании 31 августа рассказал глава комитета по туризму Сергей Корнеев. Он признал, что подавляющая часть — это гости из других регионов России, но 160 тысяч — это иностранцы из дружественных стран, с Ближнего Востока, из Азиатско-Тихоокеанского региона. Вклад отрасли в экономику города за 8 месяцев составил порядка 215 млрд рублей.