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    Гости из регионов и дружественные иностранцы. В Смольном подсчитали количество туристов в 2022 году

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    С начала 2022 года в Петербурге зафиксировано 5,5 млн туристических прибытий. Это на 30% больше, чем год назад.

    О предварительных результатах, как сообщает корреспондент «Фонтанки», в ходе нулевых чтений петербургского бюджета в Заксобрании 31 августа рассказал глава комитета по туризму Сергей Корнеев. Он признал, что подавляющая часть — это гости из других регионов России, но 160 тысяч — это иностранцы из дружественных стран, с Ближнего Востока, из Азиатско-Тихоокеанского региона. Вклад отрасли в экономику города за 8 месяцев составил порядка 215 млрд рублей.

    Напомним, что на майские праздники, по подсчетам комитета по туризму, Петербург посетили около 560 тысяч гостей. «Фонтанка» рассказывала о прогнозах Смольного по числу иностранных туристов, а также о том, флаги каких стран сейчас можно увидеть у городских гостиниц.

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